Соответствующую рекомендацию Путин дал Госдуме.

Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе при участии оргкомитета «Победа» подготовить на весеннюю сессию законопроект о запрете публичного отождествления ролей Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Об этом в понедельник, 25 января, говорится на сайте Кремля.

Читайте такжеВ России решили продавать марки с Гитлером (фото)

«Рекомендовать Государственной думе РФ при участии Российского организационного комитета «Победа» подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне 1939–1945 годов», - сказано в перечне поручений, опубликованном по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко