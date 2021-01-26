Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе при участии оргкомитета «Победа» подготовить на весеннюю сессию законопроект о запрете публичного отождествления ролей Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне.
Об этом в понедельник, 25 января, говорится на сайте Кремля.
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«Рекомендовать Государственной думе РФ при участии Российского организационного комитета «Победа» подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне 1939–1945 годов», - сказано в перечне поручений, опубликованном по итогам заседания Совета по культуре и искусству.
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