МИД Украины инициирует включение факта проведения незаконных выборов на оккупированных территориях в официальные документы Организации Объединенных Наций.

Министерство иностранных дел Украины инициировало срочное заседание Совета Безопасности ООН и введение новых санкций против Российской Федерации из-за проведения псевдовыборов на временно оккупированных украинских территориях. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сказал во время пресс-марафона по ситуации на временно оккупированных территориях.

"Мы знаем, что тематика фейковых выборов не нова. Все мы помним, что еще в марте 2014 года Россия провела фейковый так называемый референдум в Крыму, и с тех пор проводила и другие незаконные выборы на оккупированных территориях. Украина отработала международный механизм реагирования на такие события", - сказал Николенко.

В частности, спикер МИД отметил, что незаконные выборы были отражены в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН с четким указанием, что такие выборы являются незаконными и не приводят ни к каким юридическим последствиям и не меняют статуса временно оккупированных украинских территорий.

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"Так же Украина инициирует включение факта проведения незаконных выборов на оккупированных территориях в официальные документы Организации Объединенных Наций, и в частности, я имею в виду резолюции, которые принимаются в конце года", - добавил Николенко.

Также в МИД подчеркнули, что тематика псевдовыборов не должна исчезать с радаров внимания международного сообщества.

"Именно поэтому Украина сегодня инициировала вместе с США и Албанией срочное заседание Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено тематике незаконных выборов на оккупированных территориях", - сказал Николенко.

Кроме того, по его словам, параллельно МИД работает над тем, чтобы лица, причастные к организации псевдовыборов, понесли ответственность.

"Мы инициируем вопрос наложения дополнительных санкций на лиц, причастных к этому незаконному избирательному процессу", - подчеркнул спикер.

Псевдовыборы на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты проведенных Россией незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины.

Российская Федерация объявила о проведении 8-10 сентября 2023 года так называемых "выборов" в местные оккупационные администрации на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Автономной Республики Крым и города Севастополь.

В МИД отмечают, что указанные действия РФ грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, в частности устав ООН.

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