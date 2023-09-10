Командование Сил обороны Украины призывает игнорировать участие в этом так называемом голосовании.

В воскресенье, 10 сентября, российские захватчики планируют провести псевдовыборы на оккупированной территории. Подбор "кандидатов" впечатляет.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, россияне планируют избрать сегодня "выборов глав и депутатов местных советов".

"Следует отметить, что подавляющее большинство кандидатов даже не имеют высшего образования и работают дворниками, охранниками и уборщицами. Оккупанты просто используют их личности для сокрытия реальных "руководителей" захваченных территорий", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе подчеркнули, что указанные псевдовыборы и их результаты не признает весь цивилизованный мир, а сам факт их проведения и участия местного населения будет использован оккупационными властями с целью учета человеческих мобилизационных ресурсов и их дальнейшего призыва в ряды захватнической армии страны-агрессора.

"Командование Сил обороны Украины призывает игнорировать участие в таких псевдодемократических мероприятиях и избегать призыва в оккупационные войска", - добавили в ГШ.

"Выборы" на оккупированных территориях

Напомним, что Россия объявила проведение с 8 по 10 сентября так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. МИД Украины инициировало срочное заседание Совета Безопасности ООН и введение новых санкций против РФ из-за таких мер.

Сообщается, что явка на этих" выборах " очень низкая. Из-за этого, по словам представителя Центра национального сопротивления ССО по имени "Остап", украинцев на оккупированных территориях заставляют "голосовать" на дому. Еще с 1 сентября мобильные группы россиян ходят по домам местных жителей.

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