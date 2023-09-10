Бразильский лидер "открыл" для Путина двери на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

Президент Бразилии Инасио Лула да Силва заверил, что Путин может свободно ехать на саммит G20 в Рио-де-Жанейро (2023 год), не опасаясь, что его арестуют.

Таким образом политик публично пренебрег ордером на арест лидера РФ, который Международный уголовный суд Гааги выдал еще 17 марта 2022 года. Силва поручился за Путина в комментарии журналистам в рамках своего пребывания в Дели, цитирует Reuters. В этом году Индия принимает там саммит "Большой двадцатки".

Силва заявил, что обеспечит "легкий" визит президента РФ, как лидер Бразилии. При его президентстве Путина "ни за что не арестуют", подчеркнул он.

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"Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Могу вам сказать, что если я буду президентом Бразилии, и он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют", - заявил да Силва.

Президент Бразилии отметился новой идеей о Зеленском и Путине

Напомним, Лула да Силва в рамках своих заявлений на саммите G20 в Индии отметился еще одним тезисом о войне в Украине. Он предложил очередной вариант организации мирных переговоров между гарантом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным.

Да Силва предложил их усадить за стол переговоров во время генассамблеи ООН, которая откроется 18-19 сентября в Нью-Йорке.

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