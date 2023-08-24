Путин чувствует, что он теряет власть, заявил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может быть жив.

"Много свидетельств того, что он погиб. Хотя я всегда оставляю какой-то процент, что это могла быть операция прикрытия, - сказал он. - Все ожидали его гибели, и я говорил, что после мятежа, который он провел, вопрос его ликвидации - это вопрос времени".

При этом Жданов уверен, что данный инцидент может начать необратимые процессы в России.

"Это следующий этап "мятежа Пригожина". Этот процесс для России будет фатальным. Сам мятеж показал, что у Путина нет всей полноты власти, что Путин потерял монополию на право применения силы, потерял монополию на право управления страной. Путин чувствует, что власть уходит из-под ног…", - сказал эксперт.

По его мнению, крушение самолета Пригожина также свидетельствует о том, что конфликт между Министерством обороны и ФСБ РФ вышел на поверхность: "Это уже не подковерная борьба, это уже открытая борьба, которая и будет иметь далеко идущие политические последствия".

Смерть Пригожина - что заявил Путин

Как писал УНИАН, кремлевский диктатор Владимир Путин только почти спустя сутки прокомментировал смерть Пригожина. В частности, он выразил соболезнования родным жертв и даже сделал комплимент Пригожину - назвал его "талантливым бизнесменом":

"Пригожина я знал еще давно, с начала 90-х годов, это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела".

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