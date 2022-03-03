Продолжается восьмые сутки противостояния российскому военному вторжению.

Российский президент Владимир Путин заявил, что за каждого убитого солдата в войне с Украиной семьям будут выплачивать по почти 7,5 миллиона рублей плюс дополнительные выплаты.

Об этом шла речь во время совещания Совбеза в Москве вечером 3 марта.

"Всем членам семей военнослужащих, которые погибли во время специальной "военной операции" в Украине (фактически войне против Украины – УНИАН), будет перечислено страховое обеспечение и единовременное пособие – 7 млн 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибших", - сказал он.

Еще якобы по 5 миллионов рублей семьи погибших получат как дополнительные выплаты.

Пострадавшие захватчики получат по 3 миллиона рублей, а военные, получившие в результате боев инвалидность, – ежемесячные выплаты.

Продолжается восьмые сутки противостояния российскому военному вторжению. Оккупационные войска этой ночью снова прибегли к тактике обстрелов жилых кварталов больших городов.

По данным Минобороны, Вооруженные Силы Украины за этот промежуток времени уничтожили уже более 9 тысяч захватчиков. Более того, как пишут СМИ, некоторые больницы в Беларуси уже переполнены телами оккупантов. Сейчас их просто грузят в поезда и отправляют домой.

Москва только 2 марта подтвердила первые потери живой силы в войне против Украины. Впрочем, все количество там не называют.

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