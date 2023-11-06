Диктатор останется у власти минимум до 2030 года.

Путин останется у власти после и 2024 года, так как решил баллотироваться на новый срок. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Как сообщается, Владимир Путин решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, что позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

Путин, которому Борис Ельцин передал президентский пост в 1999 году, уже занимает пост президента дольше, чем любой другой российский правитель со времен Иосифа Сталина, опередив даже 18-летний срок правления Леонида Брежнева.

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Несмотря на то, что 7 октября Путину исполнился 71 год, он решил продлить свое правление еще на 6 лет.

Источники агентства сообщили, что новости о решении Путина уже просочились и что советники сейчас готовятся к предвыборной кампании и выборам Путина.

Для Путина, рейтинг одобрения которого, как показывают опросы общественного мнения, внутри России составляет 80%, выборы являются формальностью, если он баллотируется: при поддержке государства, государственных СМИ и почти полном отсутствии инакомыслия в обществе он наверняка победит.

"Решение принято - он будет баллотироваться", - сообщил один из источников, знакомых с планированием.

Другой источник, также знакомый с мышлением Кремля, подтвердил, что решение принято и советники Путина готовятся к участию Путина в выборах.

Иностранный дипломатический источник, также пожелавший остаться неизвестным, сообщил агентству, что Путин принял решение недавно и что объявление будет сделано в ближайшее время.

Выборы в России

Восьмые выборы президента РФ должны пройти 17 марта 2024 года.

До сих пор нет конкретного подтверждения планов Путина баллотироваться на президентских выборах в следующем году. Несмотря на это, многие иностранные дипломаты и официальные лица ожидают, что он останется у власти на всю жизнь.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев. В сентябре он заявил, что если Путин решит баллотироваться, то никто не сможет с ним конкурировать.

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