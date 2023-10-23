Он поддерживает геноцид украинцев.

Актёр российских сериалов сериалов "Универ" и "Пятницкий" Александр Ведменский подрался из-за критики полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Так, в Москве у него разгорелась дискуссия с прохожим, который не поддерживает геноцид украинского народа.

"Ведменский вечером в субботу отдыхал с друзьями в караоке-баре неподалеку от Radisson. Когда он уже ждал такси на улице, сцепился с прохожим из-за спора об "спецоперации" (так называют полномасштабное вторжение в России, - УНИАН) - сам Александр поддерживает "спецоперацию", а случайный собеседник высказался против", - сообщает Telegram-канал SHOT.

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В результате мужчины подрались. После инцидента на связь вышел сам актер. В комментарии росСМИ он заявил:

"Полетели кулаки. Помахались, мне попали. И я попал..."

Чем известен Александр Ведменский

Александр Ведменский - 39-летний актёр, родился в немецком городе Нойштрелице, однако вскоре переехал в Россию. Играл в сериалах "Универ", "Мамочки", "Следаки", "Пятницкий".

Известно, что он поддерживает преступный режим Кремля.

Напомним, ранее известного российского певца избили в Грузии из-за его национальности.

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