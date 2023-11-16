Опрос показал, что 48% людей в РФ поддерживают мирные переговоры. Это самый высокий показатель с начала войны.

Число выступающих за мирные переговоры россиян резко выросло. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного 21-29 октября, сообщает Bloomberg.

Согласно опросу, почти половина россиян хотят, чтобы Владимир Путин начал переговоры о прекращении войны в Украине.

Около 48% респондентов согласились, что пришло время переговоров о мирном соглашении - это наивысший показатель с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. При этом 39% опрошенных высказались за продолжение войны.

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Согласно исследованию, почти три четверти заявили, что поддержат Путина, если он завтра подпишет мирное соглашение. Эти цифры возрасли только в сентябре прошлого года, когда РФ объявила о мибилизации 300 000 человек. Также возник страх перед будущим призывом: 58% заявили, что выступают против повторной мобилизации.

Издание отмечает, что очевидный рост общественного недовольства вряд ли повлияет на Путина. Он не проявил готовности положить конец вторжению даже несмотря на то, что российские войска понесли огромные потери и неоднократно были вынуждены отступать.

"Поскольку Путин готовится баллотироваться на пятый президентский срок, Кремль ввел самые жесткие репрессии против инакомыслия за последние десятилетия, заключая оппонентов в тюрьму и объявляя критику войны вне закона", - резюмирует Bloomberg.

Выборы президента в РФ

Восьмые выборы президента России должны пройти 17 марта 2024 года.

По данным Reuters, Путин решил баллотироваться на новый 6-летний президентский срок, однако официального подтверждения этому до сих пор нет. Несмотря на это, многие иностранные дипломаты и официальные лица ожидают, что он останется у власти на всю жизнь.

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