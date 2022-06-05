На Харьковском направлении оккупанты вели активную оборону, основные усилия сосредоточили на удержании занятых рубежей.

Оккупанты пытаются проводить наступления на украинские города, однако несут потери и терпят поражения. На Бахмутском направлении враг хотел штурмовать Белогоровку, однако защитники Украины в очередной раз сорвали планы военных РФ.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по оперативной ситуации с российским вторжением по состоянию на 18:00 5 июня.

Отмечается, что оккупанты на Лиманском направлении несут значительные потери в живой силе, вооружении и технике, однако ведут штурмовые действия в направлении населенного пункта Старый Караван. Боевые действия продолжаются, противник возобновил наступление в районе населенного пункта Святогорск.

На Северодонецком направлении, по данным Штаба, оккупанты обстреливали подразделения украинских войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошковка и Устиновка из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"На Бахмутском направлении подразделения противника осуществляли обстрелы районов населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Белогоровка, Покровское и Доломитное. Штурмовую и армейскую авиацию враг применил вблизи Бахмута и Берестового. Оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Белогоровка и Николаевка. Враг понес значительные потери в живой силе и технике. Успеха не имеет, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

На Славянском направлении, добавили в Генштабе, усилия оккупантов сосредоточены на продолжении наступления в направлении населенного пункта Славянск. Они безуспешно пытались вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долгенькое.

"На Харьковском направлении враг вел активную оборону, основные усилия сосредотачивал на удержании занятых рубежей и приграничных районов к северу от города Харькова. С целью повышения устойчивости обороны проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов к ним. Для сковывания действий Сил обороны ведет интенсивные артиллерийские, минометные обстрелы позиций наших подразделений. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

На Северском направлении оккупанты усиленно охраняют участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершили минометный обстрел гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области.

"На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. С целью поддержки наступательных действий ускоренно восстанавливает транспортную и железнодорожную инфраструктуры на временно захваченных территориях. Продолжает применение средств радиоэлектронной борьбы для создания условий, которые делают невозможным использование БпЛА подразделениями наших войск", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не было.

На Южнобугском направлении оккупанты обстреливали позиции украинских войск, пытались вести контрбатарейную борьбу.

Российские оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Белая Криница с целью восстановления ранее утраченного положения. После огневого поражения Силами обороны Украины отошли на ранее занятые позиции.

"Противник продолжает нести значительные потери в ходе ведения боевых действий на территории Украины. С целью пополнения подразделений российские захватчики продолжают меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине ликвидировали еще одного русского генерала.

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