По мнению эксперта, значительное сокращение целей РФ – это главный результат за 100 дней полномасштабной войны.

За 100 дней полномасштабного вторжения в Украину цели России значительно сократились. Сейчас перед войсками РФ уже не стоит задача о смещении президента Украины Владимира Зеленского, они заняты захватом Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в эфире Радио НВ, говоря об актуальных на данный момент стратегических целях России.

"Мы наблюдаем формирование на территории России определенных резервных батальонов, которые будут применяться на смену тем, кто понес очень большие потери. За эти 100 дней цели сократились от смещения Зеленского до захвата Донецкой и Луганской областей. Если с Луганской областью вполне вероятно, что им это удастся, то даже захват Донецкой области – это очень большой вопрос. Мы помним, как три месяца назад они стояли в считанных километрах от Киева", – отметил эксперт.

Михайлов отметил, что такое сокращение целей России и есть главный результат последних 100 дней.

"В долгосрочной перспективе преимущество на стороне Украины, потому что будет поставляться все больше и больше новых систем, даже какие-то локальные отступления не будут означать какого-либо излома украинской армии. И украинская армия будет держать оборону до тех пор, пока не сможет перейти в наступление на тех или иных направлениях. Когда это будет, мы не знаем, на протяжении нескольких месяцев да, но здесь нужно делать поправку на те потери, которые Украина, к сожалению, сейчас несет на Донбассе", – добавил исследователь CIT.

Ранее президент Украины сообщил, что ежедневно в боях на Донбассе гибнут до 100 украинских военных и около 500 получают ранения.

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