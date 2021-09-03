Мужчина создал пробку на дороге.

В Москве посреди оживленного шоссе заметили мужчину без штанов и трусов, который просто смотрел в даль.

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Что там в Москве?".

На записи видно, что мужчина стоит перед автомобилем в одной из полос движения.

При этом он значительно затруднил движение другим автомобилям.

"Голая медитация сейчас в моде?" - говорится в подписи к посту.

В комментариях подписчики отнеслись к курьезному инциденту с чувством юмора. Не обошлось и без шуток про 3 сентября.

"Сентябрь жесток", "Пришло осознание того, что вокруг слишком много суеты", "Принимает парад!", "Он просто посттравмат поймал от третьего сентября", "Смотрит в счастливое будущее", - комментировали в сети.

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Автор: Денис Прядко