На территории суда, по данным российских СМИ, находятся преимущественно журналисты.

Россиянин взобрался на дерево и из мегафона призвал граждан выходить на митинг.

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Инцидент произошел на территории суда в Москве, где 12 февраля продолжают слушать дело оппозиционера Алексея Навального. В связи с массовыми протестами местность с самого утра оцепили силовики. Впрочем, одному из сторонников Навального удалось пробраться сквозь плотный круг правоохранителей.

На дереве мужчина призвал "мирно и без оружия" выходит на митинги, ведь это не противоречит российской Конституции.

"Тех, кто испугается выйти, я объявляю предателями своего гражданского долга! Я свободный гражданин России, имею право выходить куда угодно и когда угодно", – прокричал он.

Однако мужчина долго на дереве не продержался. Внизу его встретила группа "омоновцев" и потянула в автозак. Сопротивления протестующий не оказывал.

На территории суда, по данным российских СМИ, находятся преимущественно журналисты.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок в 3,5 года на реальный по делу"Ив Роше". Всего Навальный, в соответствии с решением, должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Автор: УНИАН