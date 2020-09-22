Михалков рассматривал кадры с минских протестов и пришел к выводу, что людей на них якобы "дорисовывали".

Российский режиссер-пропагандист Никита Михалков назвал протесты в Беларуси "компьютерной графикой".

"Профессиональное" мнение он высказал в своей программе на YouTube 12 сентября.

Михалков рассматривал кадры с минских протестов и пришел к выводу, что людей на них якобы "дорисовывали" с помощью компьютерной графики.

"Обратите внимание на просвет первых рядов... Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет... Это чистая абсолютно компьютерная графика", - заявил режиссер.

Он отметил, что говорит об этом "как профессионал", поэтому ему "нужно верить".

Сами протесты, по его мнению, устраивали "осознанно занимающиеся деструктивной деятельностью".

Читайте такжеРабочий "БелАЗа" показал половой орган пропагандисту РФ Соловьеву в прямом эфире (видео 18+)

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко