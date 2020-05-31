"Отдай ребенка, б***ь": в России полиция силой изъяла у семьи пятерых детей (видео)

Местные медиа выяснили, что семья обращалась к властям, чтобы те помогли с ремонтом аварийного дома.

В России в Оренбургской области у многодетной семьи силой отобрали пятерых детей.

Видео с камеры в доме появилось в YouTube.

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Как сообщают местные СМИ, изъятие проводилось без решения суда и без судебных приставов. На мать семейства надели наручники, а младенца буквально вырвали у нее из рук. Также на кадрах слышны маты от полицейских: «Отдай ребенка, ***», «Забери ребенка б**, ты что».

Местные медиа выяснили, что семья обращалась к властям, чтобы те помогли с ремонтом аварийного дома. В доме была повреждена кровля, нуждались в ремонте стены.

Но власти решили проблему кардинально: из семьи изъяли пятерых детей, чтобы «простимулировать» родителей самим привести дом в порядок.

Дети сейчас находятся в районной больнице.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 16-летнюю школьницу регулярно насиловал отец и избивала мать.

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