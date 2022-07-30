Россиянка отметила, что пообщается с мужем, но "очень занята" работой.

Россиянка отказалась говорить с пленным мужем-оккупантом и попросила позвонить ей позже.

Видео общения с женой захватчика появилось в Сети.

Журналист Владимир Золкин позвонил женщине и сообщил, что ее муж попал в плен, сейчас находится рядом и предложил ей пообщаться с ним. Женщину новость не удивила.

Журналист: Желаете ли поговорить со своим мужем? Он в плену.

Россиянка: Желаю ли я поговорить? Я готова поговорить, если можно, после 9 вечера. Я на работе.

Оккупант Она не поняла немного. Муж в плену. Ксюня, Оксана, я в плену!!!

Россиянка: Я знаю!!!

Журналист: У нас не будет возможности (перезвонить - УНИАН). Мы будем несколько заняты в 9 вечера. Поэтому, если желаете, можете сейчас поговорить. Разговор записывается и будет обнародован.

Впоследствии женщина согласилась поговорить с мужем. Она спросила, в какой области он находится, а также сообщила, что все родные знают о том, что он в плену. Очевидно, эта новость не очень их расстроила, если для женщины работа оказалась важнее разговора с пленным оккупантом.

Как сообщал УНИАН, ранее российский оккупант, который попал в плен во время боевых действий в Украине, позвонил матери, но ту прежде всего интересовали деньги.

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