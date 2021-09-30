Установлена личность подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа в России.
Об этом сообщает Telegram_канал 112.
По их данным, правоохранители сейчас разыскивают 18-летнего Анвара С. Известно, что он встречался с 17-летней Айгиз Уметкуловой, тело которой нашли во дворе, в ста метрах от дома.
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Что известно об убийстве
Сегодня стало известно, что в Оренбургской области (Россия) убили трех студенток. Сначала сообщалось, что их зарубили топором, но, по последним данным, убийца использовал кухонный нож. У жертв множественные колото-резаные раны.
Тела двух девушек обнаружили на съемной квартире в городе Гае, еще одной - во дворе дома. Жертвами стали 18-летняя Адиля Каримова, 19-летняя Зульфия Санкина, и 17-летняя Айгиз Уметкулова.
После жестокой расправы мужчина, пытаясь скрыть следы преступления, поджег квартиру. Его сейчас разыскивают правоохранители.