Яковенко подчеркнул, что основная масса погибших заключенных россиян – это те, кто был уничтожен, когда Пригожин устраивал бесконечные мясные штурмы.

За последние 5-6 месяцев полномасштабной войны России против Украины изменилась картина потерь российских оккупантов и портрет среднестатистического русского солдата. Сейчас на фронте ликвидируют преимущественно не молодых контрактников ВС РФ, а бывших заключенных, старше 35 лет.

"Основная масса погибших заключенных – это те, кто погибли, когда Пригожин устраивал вот эти бесконечные мясные штурмы. Евгений Пригожин утверждает, что из ЧВК "Вагнер" погибло 20 тыс., я думаю, что эта цифра умалена вдвое. Вероятнее всего, это 40 тысяч. Безусловно, среди погибших ЧВК "Вагнер" основную часть составляют заключенные, потому что Пригожин очень бережет основное ядро, костяк своей банды, которая состоит из бывших спецназовцев, работников ФСБ, сотрудников ГРУ и так далее. То есть это профессиональные военные, которые дают возможность ЧВК "Вагнер" обладать определенным боевым потенциалом, который существенно превышает потенциал российской армии", – объяснил российский оппозиционный журналист и экс-депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, завербованных "зэков" чаще отправляют в горячие точки на фронте. Такие отряды сейчас используют в атаках, которые проводятся с целью истощения украинских войск.

"За последние пять-шесть месяцев войны действительно утилизировали бывших заключенных. То есть это был расходный материал, который не жалко. Пригожин и исходил из того, что их совершенно не жалко. Это абсолютно бесплатное пушечное мясо, которое он получил в подарок от Путина и щедро потратил в Бахмуте", – отметил экс-депутат Госдумы.

Потери России в Украине

По состоянию на утро 17 июня 2023 года Генштаб ВСУ сообщал о 219 170 уничтоженных российских военных. 670 захватчиков ликвидировали за прошедшие сутки. Кроме того, оккупанты потеряли 3977 танков, 7706 боевых бронированных машин, сотни единиц самолетов и вертолетов, а также тысячи единиц беспилотников и другой техники.

Вечером 17 июня сообщалось об уничтожении украинскими военными вражеского артподразделения и складов с боеприпасами. За сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

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