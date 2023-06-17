Также уничтожено и повреждено почти 90 единиц вражеской техники.

За последние сутки на Таврическом направлении украинские военные продвинулись, нанеся россиянам значительные потери. В частности, ликвидировано более пяти рот оккупантов и уничтожено около 90 единиц российской техники.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1 тыс. 794 огневых задания.

"Таврическое направление. Активная работа Сил обороны продолжается. Есть успехи и продвижение наших сил", - отметил он.

По словам командующего, за сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот. Также уничтожено и повреждено 88 единиц военной техники противника.

В частности, речь идет о вертолете Ка-52, 11 танках, 20 боевых машин пехоты, двух бронетранспортерах, трех гаубицах 2А65 "Мста-С", гаубице 2А65 "Мста-Б", беспилотниках "Zala", "Shahed-136", "Орлан-10", БМ-21 "Град", системах радио-электронной борьбы "Житель", четырех самоходных артиллерийских установках "Акация", САУ "Гвоздика" и системе залпового огня "Солнцепек".

Кроме того, было уничтожено пять мест хранения боеприпасов врага.

Потери РФ в Украине - последние новости с фронта

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже близко 219 тыс. 170 своих военных, из которых 670 ликвидированы за прошедшие сутки.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года на войне в Украине уничтожено почти 29 тысяч единиц российской техники, вооружения, ракет и беспилотников.

Несмотря на значительные потери оккупанты продолжают попытки наступлений, однако украинские военные их отбивают, сохраняя свои позиции, а иногда и продвигаясь вперед на ряде направлений.

В то же время, в Минобороны Украины заявили, что несмотря на продвижение украинской армии и перехват ею инициативу на фронте, Силы обороны все же нуждаются в дальнобойном вооружении для наращивания силы и победы в войне. В частности, речь идет об оружии, которое позволит поражать вражеские цели на расстоянии до 200 километров.

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