За сутки ликвидировано еще 670 российских захватчиков.

За 16 июня украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 670 российских оккупантов и уничтожили около 120 единиц вражеской техники и вооружения.

Как сообщает Генштаб ВСУ, с начала полномасштабного вторжения на войне в Украине ликвидировано около 219 тыс. 170 российских военных, из которых 670 уничтожено за прошедшие сутки.

Также россияне потеряли 3 тыс. 977 танков (12 за сутки), 7 тыс. 706 боевых бронированных машин (23 за сутки), 3 тыс. 834 артиллерийские системы (22 за сутки), 609 реактивных систем залпового огня (3 за сутки), 302 вертолета (1 за сутки), 3 тыс. 364 беспилотника оперативно-тактического уровня (7 за сутки), 1 тыс. 211 крылатых ракет (12 за сутки), а также 6 тыс. 557 единиц автомобильной техники и автоцистерн (38 за сутки) и 520 единиц спецтехники (1 за сутки).

Без изменений за сутки сейчас потери вражеских средств противовоздушной обороны - 364, самолетов - 314, а также кораблей и катеров - 18.

Война в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили вертолет россиян Ка-52, известный как "Аллигатор", стоимость которого достигает около 16 млн долларов.

За прошедшие сутки на восточном фронте произошло 36 боевых столкновений с противником.

В частности, украинские военные отразили очередные попытки наступлений россиян на Авдеевском, Шахтерском и Марьинском направлениях.

По данным Генштаба, враг продолжает сосредотачивать основные силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.