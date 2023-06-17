Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава.

Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК, склады с боеприпасами и артиллерийское подразделение.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации за сегодня. Отмечается, что авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а также уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции", - рассказывает Генштаб.

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Война в Украине - актуальные потери РФ

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, вчера ликвидировано еще 670 российских захватчиков, а с начала полномасштабного вторжения на войне в Украине ликвидировано около 219 тыс. 170 российских военных. Кроме того за прошедшие сутки наши воины уничтожили около 120 единиц техники и вооружения врага.

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