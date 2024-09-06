Российский фильм "Русские на войне" пытается показать, какими простыми и душевными являются люди, которые пытаются уничтожить Украину вместе с украинцами.

На Международном Венецианском кинофестивале, который проходит на этой неделе, показали документальную ленту российского режиссера, в прошлом пропагандистки канала Russia Today Анастасии Трофимовой - "Русские на войне" (Russians at War). Фильм пытается подать западному зрителю российских оккупантов, как "простых людей", сообщает Reuters.

Автор фильма провела семь месяцев вместе с российским батальоном на оккупированном востоке Украины и создала фильм, чтобы "бросить вызов стереотипам". Ведь ее беспокоило, что на Западе российских военных преступников считают российскими военными преступниками.

"Для меня самым большим шоком было увидеть, насколько они обычные. Абсолютно обычные ребята с семьями, с чувством юмора, с собственным пониманием того, что происходит на этой войне", - рассказала Трофимова после презентации ленты.

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Теперь же это произведение российской пропаганды хотят показать еще и на кинофестивале в канадском Торонто. На двойной скандал отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Очень интересно, почему пропагандистский фильм "Russians at war" вообще показали на Венецианском кинофестивале. И почему режиссер Анастасия Трофимова, а также некоторые другие деятели российской культуры - страны, которая ежедневно убивает украинцев, наших детей - вообще могут работать в цивилизованном мире. Это позорно. И такого не должно быть. Остановите этот абсурд", - написал он.

Украинский консул в Торонто Олег Николенко отметил, что фильм "отбеливает" преступления российских солдат в Украине, хотя "существуют тысячи задокументированных случаев, когда российские войска насилуют, пытают, убивают" украинцев. Также он опроверг представленный в фильме нарратив о том, что российские солдаты якобы являются невинными пешками в войне. Николенко напомнил, что за участие в войне против Украины российским солдатам платят огромные деньги и прощают самые тяжкие преступления, совершенные в гражданской жизни.

"Учитывая очень ограниченный доступ [который имеют журналисты к российским военным на фронте] и значительное время, которое она (автор фильма) провела на передовой, наивно считать, что российские военные или правительство не были причастны к ее путешествию. (...) Призываем фестиваль отменить показ этого фильма", - отметил Николенко.

Истинное лицо "простых россиян" на войне

Как писал УНИАН, 29 августа 2024 года в украинский прокат вышел документальный фильм "Мирные люди" (Intercepted), созданный из перехваченных разговоров российских военных со своими семьями, женами и друзьями. В ленте нет ничего визуально отвратительного, но аудио часть показывает истинное лицо россиян - жестокое и циничное.

Лента "Мирные люди" была в программах международных фестивалей по всему миру - от Гонконга до Нью-Йорка. В частности, на Гонконгском международном кинофестивале она получила Специальную награду, а в Кракове - награду "Серебряный Рог" для режиссера за фильм на социальную тематику и приз FIPRESCI от ассоциации кинопрессы.

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