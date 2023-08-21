По версии россиян, Дания принуждает Украину воевать с Россией.

Россия будет считать "эскалацией" войны поставку Украине датских истребителей F-16. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

"Прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, Дания своими делами и словами стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжение военного противоборства с Россией", – говорится в заявлении.

Также Барбин, представляющий страну-агрессора в этой войне, утверждает, что военная помощь Дании "толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы".

Видео дня

"Цели специальной военной операции на Украине по обеспечению Россией своей национальной безопасности будут достигнуты", – заявил он.

Поставка Украине F-16: последние новости

Как писал УНИАН, накануне президент Владимир Зеленский посетил Данию и Нидерланды. Основной темой этих визитов был вопрос поставки Украине западных истребителей. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, первые шесть истребителей F-16 страна передаст Украине ближе к Новому году. Всего датчане готовы передать 19 истребителей.

Также своими самолетами поделятся Нидерланды. Эта страна имеет в своем распоряжении 42 истребителя F-16, но сколько из них в итоге отправятся в Украину, пока не известно.

Как пояснили в Командовании Воздушных сил ВСУ, эти истребители позволят несколько снизить российское превосходство в воздухе.

Вас также могут заинтересовать новости: