"Мы собираемся предоставить окончательно другие самолеты", - заявил Марк Рютте.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пока не может сказать точно, сколько истребителей F-16 страна передаст Украине.

"Сегодня у Нидерландов есть 42 самолета F-16. Из этих 42-х нам нужны самолеты для тренировки в Дании и позже - в Румынии. И мы собираемся предоставить окончательно другие самолеты. То есть, я не могу сказать точно. Но мы работаем от того, что у нас есть 42 здесь, в нашей стране. Но на том фоне, о котором я рассказал", - сказал он во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нидерландах.

Стоит отметить, что Зеленский накануне заявил о достигнутых договоренностях в получении 42 истребителей F-16:

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"Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало. Спасибо, Нидерланды!".

Кроме Нидерландов, передать самолеты F-16 Украине обязалась Дания, отметил Рютте: "И сегодня мы можем объявить, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине и украинским воздушным силам. Тогда, когда будут выполнены условия для такой передачи".

Обучение украинских пилотов на F-16

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что обучение украинских пилотов на F-16 "уже начались".

По его словам, украинские пилоты, инженеры и техперсонал начали обучение для освоения самолетов, а также повышают уровень знаний английского языка.

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