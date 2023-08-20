Предоставить ВСУ самолеты ранее официально обязались Нидерланды.

Министерство обороны Дании подтвердило информацию о совместных с Нидерландами намерениях передать Украине истребители F-16.

"Истребители давно востребованы Украиной и должны, в том числе, способствовать тому, чтобы Украина могла защитить свое воздушное пространство от незаконной агрессии России", - отметили в ведомстве.

Также в сообщении говорится, что Дания будет работать, чтобы другие страны присоединились к коалиции и внесли свой вклад в украинскую борьбу за свободу.

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"Я горжусь тем, что Дания вместе с Нидерландами передадут истребители F-16 для борьбы за свободу против России и ее бессмысленной агрессии. Поддержка Украины со стороны Дании непоколебима", - сказал министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен.

Нидерланды передадут F-16 Украине - что сообщалось

Как писал УНИАН, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 20 августа объявил, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине, "когда будут выполнены условия для такой передачи". При этом он выразил надежду, что самолеты смогут быть переданы как можно скорее.

Рютте напомнил, что в мае Нидерланды объявили, что будут обучать украинских военных на F-16: "Но все понимают, что невозможно проводить учения, если нет самолетов".

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