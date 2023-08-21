Украина сможет защитить F-16 от уничтожения врагом, используя логистику, которой пользуется сейчас для имеющихся истребителей.

Украинские аэродромы, в частности их взлетно-посадочные полосы, подходят и для обслуживания западных истребителей F-16. В частности, F-16 уже садились в Украине в 2012 году во время Евро-2012, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Тогда F-16 были на аэродроме "Миргород" Полтавской области, садились на наши взлетки и чувствовали себя там хорошо. И пилоты наши даже имели возможность порулить - брали управление уже в небе...", - рассказал он.

Кроме того, в 2018 году на аэродроме в Староконстантинове садились и западные истребители F-15 во время учений, где западные и украинские пилоты обменивались опытом.

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Игнат также отметил, что F-16 способны изменить ход этой войны и обеспечить преимущество в воздухе на оккупированных территориях. По его словам, в эту секунду на захваченных территориях свободно находятся 8-9 российских истребителей, которые сбрасывают на украинские населенные пункты управляемые авиабомбы и запускают авиационные ракеты.

"С F-16 им не удастся это делать. Поэтому превосходство в воздухе - это ключ к успеху на земле", - сказал представитель.

По словам Игната, Россия имеет значительный потенциал авиации. Так, вокруг Украины еще на момент полномасштабного вторжения было 750 самолетов и вертолетов. Но наличие западных истребителей позволит Украине снизить активность российской авиации вдоль линий разграничения и границ. По его мнению, хотя Украина ожидает предоставления и других типов самолетов, F-16 все же должны стать основным типом истребителей, которые постепенно заменят советскую технику.

"Конечно, увеличение различных типов самолетов - это серьезная нагрузка. Потому что их надо обслуживать, ремонтировать и тому подобное. Но другого выхода у нас нет... Мы постепенно будем выводить из состава Воздушных сил старую советскую технику", - говорит Игнат.

Он также уточнил, что сейчас в Украине нет глобальной проблемы с инфраструктурой для F-16, в частности, взлетно-посадочными полосами и самими аэродромами.

"У нас большинство военных аэродромов имеют искусственную взлетно-посадочную полосу, сделанную из так называемых бетонных плит, между которыми есть швы. Швы надо заглаживать ... и инженерно-аэродромная служба делает все, чтобы оно было более-менее ровное... Поэтому проблем нет", - отметил Игнат.

В то же время, он рассказал, что воздухозаборник у F-16 расположен довольно низко и может засасывать посторонние предметы, поэтому надо следить за чистотой взлетно-посадочной полосы.

По словам представителя, в условиях полномасштабной войны F-16 также нуждаются в определенной логистике, которая будет защищать самолеты от уничтожения на украинских аэродромах. В частности, Игнат отреагировал на упреки иностранных экспертов и СМИ относительно того, что на территории Украины хранить F-16 якобы будет опасно.

"Сегодня наша авиация - десятки самолетов МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24 и другие - выполняет задачи в украинском небе ежедневно. И как-то научились мы беречь и людей, и технику. И на таких же условиях будут работать и американские истребители", - добавил он.

F-16 для Украины: что известно

20 августа стало известно, что Украина должна получить 42 истребителя F-16 от Нидерландов. В этот же день Дания объявила о намерении предоставить Украине 19 истребителей F-16.

По словам главы правительства Дании, первая партия истребителей отправится в Украину ближе к концу года. Речь идет о шести самолетах. Затем Украина получит еще две партии F-16 от Дании: по восемь и по пять единиц.

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