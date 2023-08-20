Она отметила, что первые машины Украина получит ближе к концу года.

Первая группа истребителей F-16, которые готова предоставить Дания, отправится в Украину ближе к Новому году. Речь идет о первых шести самолетах.

Сейчас в Данию прибыло более 70 человек, которые тренируются и готовятся к обучению. Оно начнется вскоре, сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

"Надеюсь, что ближе к Новому году первая группа самолетов направится в Украину - это около шести из них. В следующем году еще восемь, а еще через год - пять", - рассказала она.

Фредериксен также уточнила цели предоставления истребителей, в частности будут ли они использованы только для обороны Украины, или же и для нанесения ударов по территории РФ.

"Когда мы приняли решение предоставить эти самолеты и начать обучение..., то это было решение для обороны Украины. Поэтому целью этой поставки является именно защита Украины", - сказала премьер Дании.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что они с Фредериксен не обсуждали условия предоставления F-16 в контексте ударов по территории России.

"Для нас главное - это деоккупировать наши территории. Сейчас наша конкретная миссия - защитить себя... мы же не русские. Нам нужна украинская земля", - сказал он.

Истребители для Украины

Дания объявила о намерении предоставить Украине 19 истребителей F-16. Об этом во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Данию заявила ее премьер Метте Фредериксен.

Зеленский и Фредериксен во время переговоров обсудили тренировочные миссии, а также расширение защитных возможностей украинской армии на земле и на море.

Также сегодня стало известно, что определенное количество истребителей Украина получит и от Нидерландов. Однако, пока их точное количество неизвестно.

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