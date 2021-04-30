Визы прекратят выдавать 12 мая / фото sepositphotos
Американское посольство в Москве прекратит выдавать визы россиянам.
Читайте такжеВ России блогер погиб на съемках видео для TikTok (фото 18+)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Все - из-за решения российских властей добавить США в перечень "недружественных стран", посольствам которых запрещено нанимать на работу россиян.
Американское посольство будет вынуждено сократить количество персонала на 75%, поэтому уже 12 мая прекратит выдавать неиммиграционные и недипломатичные визы россиянам.
Исключение составят только экстренные случаи.
Американское посольство в Москве прекратит выдавать визы россиянам
Что этому предшествовало
- Ранее стало известно, что российские власти формируют список "недружественных" стран, которые не смогут нанимать на работу в дипломатические миссии сотрудников из России.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этом списке уже фигурируют США.
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