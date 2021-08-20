Россиянин зарылся полуголым в землю, поместив на животе сосну. Свой поступок он объяснил акцией "единения с землей".
Фото соцсети опубликовал сам мужчина.
51-летний Василий "питается силой через корни своего дерева, которое вскоре сквозь него прорастет", написали российские СМИ.
Россиянин заявил, что чувствует себя очень хорошо.
"Наконец-то гармония мира нашла выход именно в этой точке", – сказал он, объяснив, что этой акцией якобы пытался показать "объединение" с природой.
Василий разделся и лег в выкопанную яму посреди города, а на живот положил дерево.
Сам россиянин называет себя художником-перверсионистом от слова "извращение", и заявил, что свое юношеское желание насиловать и убивать превратил в "творчество".
Василий не скрывает, что любит Путина. Больше всего портретов он нарисовал именно российского президента: "А Путин – это великое явление, сверхличность. В СССР Ленин кормил многих художников, был нянькой для них. И вторым таким человеком для меня стал Путин. Он накормил многих художников, я на нем много заработал, поэтому я его и изображаю".
Россиянин добавил, что ему неинтересно критиковать власть.
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