Сам россиянин называет себя художником-перверсионистом от слова "извращение".

Россиянин зарылся полуголым в землю, поместив на животе сосну. Свой поступок он объяснил акцией "единения с землей".

Фото соцсети опубликовал сам мужчина.

51-летний Василий "питается силой через корни своего дерева, которое вскоре сквозь него прорастет", написали российские СМИ.

Россиянин заявил, что чувствует себя очень хорошо.

"Наконец-то гармония мира нашла выход именно в этой точке", – сказал он, объяснив, что этой акцией якобы пытался показать "объединение" с природой.

Василий разделся и лег в выкопанную яму посреди города, а на живот положил дерево.

Сам россиянин называет себя художником-перверсионистом от слова "извращение", и заявил, что свое юношеское желание насиловать и убивать превратил в "творчество".

Василий не скрывает, что любит Путина. Больше всего портретов он нарисовал именно российского президента: "А Путин – это великое явление, сверхличность. В СССР Ленин кормил многих художников, был нянькой для них. И вторым таким человеком для меня стал Путин. Он накормил многих художников, я на нем много заработал, поэтому я его и изображаю".

Россиянин добавил, что ему неинтересно критиковать власть.

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Автор: Иван Бойко