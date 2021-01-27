Модель, известная в соцсетях как "Блондинка твоей мечты", поссорилась с подругой, с которой отдыхала в центре столицы.

В Москве задержана модель Playboy, которая после ссоры со своей подругой устроила поножовщину.

Об этом в среду, 27 января, сообщает Рен ТВ.

Инцидент произошел еще в ночь на 16 января. Модель, известная в соцсетях как «Блондинка твоей мечты», отдыхала с подругой в центре столицы. Женщины распивали алкоголь, но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, вылившаяся во взаимные оскорбления. Подозреваемая схватила нож и бросилась на соперницу, пообещав убить ее.

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В результате драки потерпевшая получила ножевое ранение, кроме того, у нее порезаны пальцы. Девушка обратилась в полицию.

Модель на данный момент задержана и находится под подпиской о невыезде. По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: УНИАН