В Москве задержана модель Playboy, которая после ссоры со своей подругой устроила поножовщину.
Об этом в среду, 27 января, сообщает Рен ТВ.
Инцидент произошел еще в ночь на 16 января. Модель, известная в соцсетях как «Блондинка твоей мечты», отдыхала с подругой в центре столицы. Женщины распивали алкоголь, но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, вылившаяся во взаимные оскорбления. Подозреваемая схватила нож и бросилась на соперницу, пообещав убить ее.
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В результате драки потерпевшая получила ножевое ранение, кроме того, у нее порезаны пальцы. Девушка обратилась в полицию.
Модель на данный момент задержана и находится под подпиской о невыезде. По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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