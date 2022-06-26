Губерман высказался о здоровье диктатора.

Российский диктатор Путин, несмотря на желание миллионов людей, скоро не умрет.

Об этом заявил российски и израильский поэт Игорь Губерман в интервью Дмитрию Гордону.

"Путин ведь не сдохнет, он будет жить еще долго, и, когда российскую армию всю оттеснят к границе России, он объявит, что план выполнен, "все сделано" и все спокойно успокоятся. Он сам ведь не помрет, а его никто не убьет, потому что, хотя сотни миллионов сейчас желают гибели одного человека, [...] при его бережливом к себе отношении, при 60 врачах, которые за ним следят и за ним ездят, и при его собственной чудовищной бдительности, [...] бздительности, он еще долго проживет и с ним ничего не сделают", - высказался он.

В связи с этим поэт привел пример из "кино".

"Был в кино очень ловкий фейк насчет того, что он болеет. И сразу все подумали: "А вдруг подохнет, и тогда давайте, зачем же мы будем так тратиться", - объяснил Губерман.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что президент России Владимир Путин может прожить еще несколько лет несмотря на тяжелые болезни, среди которых онкологическая.

Также СМИ также писали о том, что у Путина тяжелая форма рака, ему осталось жить два-три года. В Кремле эту информацию опровергли.