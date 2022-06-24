Черник предположил, какой сценарий может реализовывать Путин своими действиями.

Российский диктатор Путин в соответствии с определенной "идеологической схемой" может хотеть проиграть НАТО.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ.

Согласно этой "схеме", поясняет эксперт, Путин не может проиграть Украине.

"А вот проиграть НАТО он может. … У них там пропаганда достигла такого уровня, что один из мастодонтов мировой пропаганды Йозеф Геббельс переворачивается от зависти в могиле, потому что такого уровня зомбирования, видимо, не видела история. Любой тезис, любое поражение они превратят в победу", - говорит Черник.

Эксперт предположил, что в случае российского удара по Литве и последующего проигрыша он может сказать россиянам следующее: "я сделал все, что мог, снизил статус НАТО, снизил статус Украины. Мы не можем выиграть у НАТО, но мы сделали все возможное, что НАТО на нас не нападет".

После, прогнозирует он, между РФ и Западом опустится "железный занавес", а Путин будет спокойно доживать свою жизнь, как Ким Чен Ын.

"Условно Северная Корея, звучит странно, но такой сценарий нас бы устроил. Ибо решение на понижение геополитического статуса России есть", - подытожил он.

Ранее российский публицист Андрей Пионтковский спрогнозировал, что Путин потеряет власть после деоккупации Вооруженными силами Украины Херсона. Его преемники будут такими же мерзавцами, как и он, однако пойдут на серьезные уступки.