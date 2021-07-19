Две работницы церкви потребовали от россиянки оставить коляску и взять на руки ребенка.

Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на действия женщин, которые не хотели пускать ее в церковь из-за того, что она пришла с коляской.

Об этом сообщает телеканал "360".

Прихожанка хотела поставить свечи за упокой и помолиться, но на нее "накинулись" две женщины. От россиянки потребовали оставить коляску и взять на руки ребенка. После этого, по ее словам, на них с ребенком вылили ведро с водой.

"Когда я спускалась она взяла ведро и вылила прямо на нас! Подскажите, это сейчас нормально?" - задала риторический вопрос женщина.

Возмущенная россиянка решила вернуться и снять на видео разговор с женщиной, которая плеснула на нее из ведра. Аргументом стали колеса коляски, на которые якобы налипла грязь.

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Автор: Денис Прядко