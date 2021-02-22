Оба получили серьёзные травмы.

В российском городе Каспийск (Дагестан) двое учащихся второго класса угодили в больницу после игры из популярной соцсети TikTok.

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash, публикуя соответствующее видео.

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Как сообщается, второклассники играли в "подсечки" с семиклассниками. Суть игры заключается в том, что двое человек стоят по бокам, один посредине, его просят высоко подпрыгнуть и делают в этот момент "подсечку" - по обеим ногам. Игрок падает, сильно ударяясь об землю.

"Оба второклассника сейчас в больнице. У одного - сотрясение мозга, у другого - повреждена нога и перелом бедра со смещением костей", - говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН