В российском городе Каспийск (Дагестан) двое учащихся второго класса угодили в больницу после игры из популярной соцсети TikTok.
Об этом сообщает Телеграм-канал Mash, публикуя соответствующее видео.
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Как сообщается, второклассники играли в "подсечки" с семиклассниками. Суть игры заключается в том, что двое человек стоят по бокам, один посредине, его просят высоко подпрыгнуть и делают в этот момент "подсечку" - по обеим ногам. Игрок падает, сильно ударяясь об землю.
"Оба второклассника сейчас в больнице. У одного - сотрясение мозга, у другого - повреждена нога и перелом бедра со смещением костей", - говорится в сообщении.
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