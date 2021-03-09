Российская студентка подожгла колледж из-за сложных отношений с преподавателем.
Об этом во вторник, 9 марта, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Архангельской области.
Инцидент случился еще 27 февраля. Причиной возгорания стал поджог помещения. Подозреваемой в поджоге оказалась одна из учащихся образовательного учреждения.
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По итогам оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница была задержана сотрудниками уголовного розыска.
Установлено, что девушка пробралась в одно из служебных помещений здания в вечернее время, сложила в кучу различные вещи и полила их легковоспламеняющейся жидкостью. После поджога подозреваемая скрылась с места преступления.
После того как сработала противопожарная сигнализация, в здание колледжа прибыли пожарные и локализовали возгорание.
По словам девушки, причиной совершения преступления стали проблемы в общении между ней и одним из сотрудников учебного заведения, в котором она обучалась.
На данный момент по факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 167 («Покушение на поджог») УК РФ.
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