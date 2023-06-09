У Путина также упомянули о "киевском режиме" и "военной спецоперации", комментируя падение БПЛА.

В Кремле прокомментировали падение беспилотника на жилой дом в Воронеже. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что детали происшествия требуют уточнения.

"Мы знаем, видели сообщение, что его сбили. Попал беспилотник, но детали уточняются. Работает специальная служба, которая этим занимается. Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома. Действия киевского режима продолжаются. Мы с ними продолжаем борьбу. Продолжается специальная военная операция", - заявил Песков, цитирует "Маяк".

Падение БПЛА в Воронеже - что известно

В Воронеже неизвестный беспилотник врезался в многоэтажку. На видео видно, что БПЛА начал внезапно снижаться.

По данным некоторых пабликов, дрон заглушили средствами РЭБ, поэтому он потерял курс. Он был серого цвета, размах крыльев - 1,5 м. Он летел на высоте 200 м. Пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь.

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