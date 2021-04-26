Василий Рыбников

Знаменитый летчик-испытатель ДНР ополченец Сопля уже проходит усиленные тренировки в условиях алкогольной перегрузки и, по слухам, демонстрирует удивительные успехи, но не сгорит ли он от водки раньше, чем доберется до МКС - подлинной сокровищницы цветмета, о которой мечтает любой космонавт молодых республик Донбасса? На сегодняшний день этот вопрос остается открытым.

Русские люди, конечно, никогда не привыкнут к тому, что Америка недостаточно поклоняется Юрию Гагарину

«Если вы космонавт, если вы тренируетесь как космонавт, то вы пьёте водку», - заявил один из американских спикеров онлайн-конференции, организованной международной организацией «Ночь Юрия» в ночь Юрия на 12 апреля, держа в руках бутылку водки. «В США не смогли догнать Россию в космосе и перешли на вранье», - прокомментировали утечку секретной информации в российской прессе, но как-то без огонька, скорее, по инерции. Русские люди, конечно, никогда не привыкнут к тому, что Америка недостаточно поклоняется Юрию Гагарину, и каждый год 12 апреля с горечью констатируют , что США, регулярно не публикуя в фейсбуке своего Госдепа фото вяликого Юры, пытаются таким образом «отнять у России страну, пытаются лишить победы, Гагарина и всего исторического наследия», - но водочка - это другое. Лишить Россию водочки невозможно в принципе.

Описаны случаи, когда русские космонавты протаскивали на МКС водку в толстых книжках, вырезая их изнутри по размеру бутылки, переклеивали этикетки на емкостях, сильно худели, чтобы скрыть родимую внутри скафандров, с размаху садились на бутылку и проносили ее таким образом на борт в укромных местах организма, и так далее. Все это, разумеется, не более чем клевета буржуазных СМИ, ведь русские космонавты на работе не пьют, но стоит лишь задуматься о том, сколько литров водки мог бы доставить на МКС внутри себя знаменитый ополченец Сопля, как в любую по-настоящему православную голову сама собой приходит мысль о Пасхальном чуде. Осталось лишь запустить на орбиту Соплю, но это уже дело техники.

Илон Маск скорее удавится, чем поможет первому космонавту свободного Донбасса достичь звезд

Так, недавно выяснилось, что героический русский космонавт Артемьев протащил в космос знамя «Донецкой народной республики», после чего поставил на нем печать МКС и слил фото флага на сайт «Вестник Харцызска» , то-то было радости в Харцызске. Настало самое подходящее время для запуска первого космонавта ДНР. Во-первых, в условиях отвода российских войск от украинской границы, а вместе с ними и всех надежд граждан молодых республик Донбасса на освобождение Киева от излишков материальных благ и цветмета, Лугандону, наконец, пора стать космической державой и повысить свой престиж на международной арене еще больше. Во-вторых, подарки к праздникам. «Роскосмос» объявил русским космонавтам на МКС, что 1 и 9 мая у них будут официальные выходные, так что они смогут вдоволь наплаваться по своему отсеку с плакатами «Мир, труд, май», «Спасибо деду за победу», «На Берлин за немками» и, конечно же, «Можем повторить». Но бухать у русских космонавтов нечего, потому что все свои заначки они давно уже выбухали, и тут ополченец Сопля с его любовью к чтению толстых булькающих книг и тщательно разработанными отверстиями организма будет им как нельзя кстати, а если его хорошенько выжать, то хватит и на опохмел! Как тебе такое, Илон Маск?

Ответ на этот вопрос очевиден: Илон Маск скорее удавится, чем поможет первому космонавту свободного Донбасса достичь звезд. Скорее всего, именно поэтому глава «Роскосмоса» господин Рогозин решительно опроверг заявление пресс-секретаря «Роскосмоса» господина Устименко о переговорах со «SpaceX» насчет доставки российских космонавтов на МКС на кораблях «Crew Dragon». «Зачем? У нас свои корабли есть! - заорал Рогозин в своем «Твиттере». - Успокойся!».

Так опасность срыва спецоперации по космическому полету Сопли руками заокеанского шарлатана Маска была устранена. На сегодняшний день уже ничто не в силах помешать превращению ДНР в вяликую космическую державу. Главное, чтобы у России хоть что-нибудь не только взлетело, но и долетело, а сам ополченец Сопля не сгорел от водки за три дня до старта, отмечая старт. Ну и, конечно, не смог протащить с собой на борт МКС ножовку по металлу, иначе история космического триумфа Лугандона очень быстро закончится тем же, чем, собственно, уже сейчас кончил сам Лугандон.

Василий Рыбников

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