Он неправильно перевел слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана во время его разговора с Путиным.

Переводчик РФ исковеркал слова Эрдогана и указал, что между РФ и Турцией "идет война" в прямом эфире российского телевидения.

Речь идет о трансляции встречи между лидером России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджеп Тайипом Эрдоганом, которая сегодня состоялась в Сочи.

"Между Россией и Турцией война", - перевели на росТВ фразу Эрдогана.

Вскоре переводчик поспешил исправить ошибку на "между Украиной и Россией", однако этот эпизод уже разошелся в социальных сетях.

Эрдоган анонсировал важное сообщение для Украины

Напомним, во время встречи с Путиным турецкий лидер объявил, что вскоре сделает важное заявление о "зерновой сделке", от которой ранее отказалась Россия.

Его слова процитировали турецкие СМИ, указывая, что заявления стоит ждать по итогу переговоров с лидером РФ. Сам Эрдоган назвал свой анонс решающим для слаборазвитых стран Африки.

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