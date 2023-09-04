Турецкий лидер отметил, что сделает заявление после переговоров с Путиным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал "очень важное" сообщение относительно "зерновой сделки" после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи.

"Очень важное" сообщение по Черноморскому зерновому соглашению будет объявлено после встречи с Путиным", - заявил Эрдоган, передает Anadolu.

По данным The Guardian, турецкий лидер также отметил, что украинский экспортный коридор зерна является важнейшим вопросом его переговоров с Путиным. Сообщение после переговоров будет "очень важным шагом".

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"Я считаю, что сообщение на пресс-конференции будет очень важным шагом, особенно для слаборазвитых стран Африки", - сказал Эрдоган.

Переговоры Эрдогана и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи для двусторонних переговоров встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Турецкое издание TRT Haber сообщает, что визит Эрдогана в РФ продлится всего один день.

Встреча проходит на фоне международных призывов восстановить Черноморскую зерновую инициативу ("зерновое соглашение"), позволявшую Украине экспортировать продовольствие Черным морем в условиях полномасштабной войны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба расценивает встречу лидера Турции с Путиным как последний шанс для Украины восстановить "зерновую инициативу".

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