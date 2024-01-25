На месте падения самолета нашли "черные ящики".

Москва выступает против международного расследования относительно падения Ил-76 в Белгородской области. Об этом дал понять спикер Путина Дмитрий Песков, передает BBC.

"Если он подразумевает международное расследование преступных действий киевского режима - оно однозначно нужно", – так Песков ответил на заявление Зеленского о необходимости проведения международного расследования катастрофы Ил-76.

На вопрос, было ли это преднамеренным актом, представитель Кремля ответил так: "У вас же должен быть телефон администрации президента Зеленского. Позвоните и задайте этот вопрос".

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В то же время, российские СМИ сообщают о том, что на месте падения самолета нашли "черные ящики". По их словам, речевой и параметрический самописцы находились в хвостовой части самолета. Их уже передали следователям.

Падение самолета Ил-76: что известно

Утром, 24 января, недалеко от Белгорода упал российский военный самолет Ил-76. По словам Минобороны РФ, в самолете якобы находились украинские пленные, которых готовили к обмену.

Позже Генштаб ВСУ прокомментировал падение самолета, заявив, что Силы обороны продолжат уничтожать военнотранспортные самолеты РФ, которые доставляют ракеты для обстрела Харьковской области. В ГУР сообщили, что не имеют достоверной информации о пребывании украинских пленных на борту Ил-76.

По словам Forbes, информация о том, что на сбитом накануне самолете Ил-76 находились 65 украинских военнопленных для согласованного обмена, может не соответствовать действительности.

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