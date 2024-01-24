Украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом.

Пока нет достоверной информации о том, кто находился на борту сбитого российского самолета Ил-76. Об этом заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Сегодня должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. По утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных. Сейчас мы не имеем достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве", - говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что со своей стороны Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена, российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности.

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"Безопасность же наших защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона. В то же время, украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом", - заявили в разведке.

Также отмечается, что Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных.

"Известно, что доставка пленных происходит как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных. Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена", - отметили в ГУР.

Исходя из этого, как подчеркнули в разведке, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства.

Авария Ил-76 в Белгородской области - детали

В России, в Белгородской области, упал военный транспортный самолет Ил-76.по данным российских ресурсов, на борту самолета, вероятно, погибли 74 человека. В Минбороны России почти сразу заявили, что на борту разбившегося самолета были украинские военнопленные.

Министерство обороны Украины заявило, что в настоящее время не может подтвердить, что причиной падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом стала атака Сил обороны.

Вечером Генштаб ВСУ опубликовал заявление и отметил, что Вооруженные Силы Украины продолжат уничтожать военно-транспортные самолеты Российской Федерации, доставляющие к аэродрому Белгорода ракеты для обстрела Харькова и Харьковской области.

"Для уменьшения именно ракетной угрозы, вооруженные силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставок, особенно, с применением средств военно-транспортной авиации", - отметили в Генштабе.

В этой связи, сказано, что зафиксированная интенсивность обстрелов Харьковщины российскими оккупантами прямо связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в течение последнего времени направлялись к аэродрому Белгорода.

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