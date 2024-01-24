Ежедневная интенсивность обстрелов Харьковщины российскими оккупантами связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, направлявшихся к аэродрому Белгорода.

Вооруженные силы Украины продолжат уничтожать военно-транспортные самолеты Российской Федерации, доставляющие к аэродрому Белгорода ракеты для обстрела Харькова и Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Для уменьшения именно ракетной угрозы, вооруженные силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставок, особенно, с применением средств военно-транспортной авиации", - отметили в Генштабе.

В этой связи, сказано, что зафиксированная интенсивность обстрелов Харьковщины российскими оккупантами прямо связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в течение последнего времени направлялись к аэродрому Белгорода.

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"С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на белгородско-харьковском направлении", - отметили в Генштабе.

Там заверили, что Вооруженные Силы Украины принимают все меры для защиты Украины и украинцев.

"Неспособность противника достичь каких-либо результатов на поле боя, продолжает его стратегию террора, в том числе и на Харьковском направлении. Применение ракетного поражения с целью уничтожения Харькова и убийства гражданских мы видим и в других городах Украины", - отмечается в сообщении.

В связи с этим, только за последнюю неделю противником нанесено 19 ракетных ударов по Харьковщине.

В частности, россиянами было применено:

-26 ЗКР С-300;

-3 БР "Искандер-М".

"В результате чего погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Ранены - 78 человек. Разрушено 13 зданий, в том числе - одна больница, три учебных заведения, шесть жилых домов", - сказано в сообщении.

Ввария Ил-76 под Белгородом - детали

Как сообщал УНИАН, в Белгородской области России упал военный транспортный самолет Ил-76. по данным российских ресурсов, на борту самолета, вероятно, погибли 74 человека. Самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого.

Россияне утверждают, что катастрофе Ил-76 предшествовали два мощных взрыва в воздухе. В Минбороны России почти сразу заявили, что на борту разбившегося самолета были украинские военнопленные.

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