Лимано-Купянское направление является рекордным по количеству артиллерийских обстрелов несколько недель подряд.

Российские захватчики на Лимано-Купянском направлении используют в основном штатные подразделения своей армии и действуют более осторожно, чем в районе Бахмута. Об этом сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"Только там заметна тенденция, что они используют в основном штатные подразделения российско-оккупационного войска, действуют более осторожно, а не как на Бахмутском направлении, где бывшие узники из ЧВК "Вагнер" атакуют фактически непрерывно. Здесь они пытаются проводить разведку, наносят массированные артиллерийские удары, и потери здесь гораздо меньше, чем на направлении Бахмута. Поэтому прогресса они также не имеют", - сказал он.

Несмотря на это, на Лимано-Купянском направлении враг последние недели проявляет высокую активность.

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"Эти сутки не стали исключением, враг атаковал в районе Серебрянского лесничества, Гряниковки, Синьковки, Дибровои, Белогоровки и Спорного. Также это направление является рекордным по количеству артиллерийских обстрелов несколько недель подряд, 454 раза за эти сутки оно различными видами артиллерии обстреливалось, 11 боестолкновений произошло, 9 авиаударов. Было убито 48 оккупантов, 88 получили ранения и один попал в плен. Также была подбита система реактивно-залпового огня "Град", пять автомобилей и сбит главный их беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", - сказал он.

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Бахмут остается эпицентром самых жестоких боев. В Вооруженных силах опровергли информацию британской разведки, что наступление оккупантов на этом участке фронта остановилось – говорить об этом пока рано. Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ситуацию в Бахмуте удалось стабилизировать.

В то же время заметно растет интенсивность боев на Авдеевском направлении. Захват Авдеевки позволил бы россиянам возобновить наступление под Угледаром.

На Купянском и Лиманском направлениях противник 24 берещня вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Дубрава, Белогоровка и Спорное.

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