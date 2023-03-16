Вблизи Мариуполя, откуда оккупант родом, до сих пор живут его бабушка и дедушка.

OSINT-исследователи узнали данные еще одного военного преступника РФ - на этот раз уроженца Украины Богдана Шароварина.

В Telegram "OSINT Бджоли" говорится, что Шароварин - ефрейтор Псковской десантной дивизии, наводил танк на дома украинцев.

Оккупант родился в Мариуполе, прописан же в Трубчевске Брянской области. Сейчас проживает в Москве, где работает риелтором.

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Шароварин участвовал в боевых действиях в Чернобыле, Буче, Ирпене, Изюме и Попасной.

Отмечается, что вблизи Мариуполя, откуда оккупант родом, до сих пор живут его бабушка и дедушка, однако это не мешает преступнику убивать украинцев и разрушать свою Родину. За участие в геноциде украинского народа награжден несколькими медалями.

Идентификация военных преступников РФ - актуальное

Накануне эксперты разыскали родственников одного из двух российских оккупантов-педофилов, которые изнасиловали 4-летнюю девочку и ее мать на глазах у ее отца в Броварском районе.

Как оказалось, военнослужащего 15-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Чернокнижного сделали у себя на родине "героем", в его честь даже установили мемориальную доску.

Россияне в Чернобыле и Буче - что известно

В начале полномасштабного вторжения россияне захватили ЧАЭС и незаконно удерживали гражданских и военнослужащих на ядерном объекте.

СМИ впоследствии показали кадры окопов россиян в Рыжем лесу - наиболее радиоактивно загрязненном месте в мире. По словам специалистов, у российских захватчиков, которые находились в этом участке Чернобыльской зоны, вероятно, большие проблемы со здоровьем.

В том же месяце РФ добрались до Бучи Киевской области, где совершали тяжелые военные преступления, а после ухода из населенного пункта расстреливали гражданских прямо на улицах. На территории города найдено не одно массовое захоронение.

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