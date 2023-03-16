OSINT-исследователи узнали данные еще одного военного преступника РФ - на этот раз уроженца Украины Богдана Шароварина.
В Telegram "OSINT Бджоли" говорится, что Шароварин - ефрейтор Псковской десантной дивизии, наводил танк на дома украинцев.
Оккупант родился в Мариуполе, прописан же в Трубчевске Брянской области. Сейчас проживает в Москве, где работает риелтором.
Шароварин участвовал в боевых действиях в Чернобыле, Буче, Ирпене, Изюме и Попасной.
Отмечается, что вблизи Мариуполя, откуда оккупант родом, до сих пор живут его бабушка и дедушка, однако это не мешает преступнику убивать украинцев и разрушать свою Родину. За участие в геноциде украинского народа награжден несколькими медалями.
Идентификация военных преступников РФ - актуальное
- Накануне эксперты разыскали родственников одного из двух российских оккупантов-педофилов, которые изнасиловали 4-летнюю девочку и ее мать на глазах у ее отца в Броварском районе.
- Как оказалось, военнослужащего 15-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Чернокнижного сделали у себя на родине "героем", в его честь даже установили мемориальную доску.
Россияне в Чернобыле и Буче - что известно
В начале полномасштабного вторжения россияне захватили ЧАЭС и незаконно удерживали гражданских и военнослужащих на ядерном объекте.
СМИ впоследствии показали кадры окопов россиян в Рыжем лесу - наиболее радиоактивно загрязненном месте в мире. По словам специалистов, у российских захватчиков, которые находились в этом участке Чернобыльской зоны, вероятно, большие проблемы со здоровьем.
В том же месяце РФ добрались до Бучи Киевской области, где совершали тяжелые военные преступления, а после ухода из населенного пункта расстреливали гражданских прямо на улицах. На территории города найдено не одно массовое захоронение.