Россияне решили создать дивизию из танков Т-34 времен Второй мировой войны.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что Россия планирует снимать с пьедесталов советские танки времен Второй мировой войны для привлечения в войне против Украины.

"После того, как Россия начала расконсервирование танков, произведенных в конце 1940-х годов, они также решили создать дивизию из танков Т-34 времен Второй мировой войны. План состоит в том, чтобы снять их с постаментов в городах и городках по всей стране", - сообщил Резников в микроблоге Twitter.

При этом он пошутил, что новейшие танки западного производства Abrams, Leopard и Challenger "должны теперь быть очень напуганными".

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Россияне перебрасывают на фронт старую технику - что известно

Еще в феврале российское командование начало перебрасывать на фронт расконсервированную старую технику 50-70-х годов.

В мартовском отчете CIT говорилось, что из резервной базы на Дальнем Востоке начали вывозить советские танки семейства Т-54/55. Факты отправки и использования ВС РФ танков Т-62 в ходе полномасштабного вторжения фиксировались еще с лета, но снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые.

Появились даже спутниковые кадры, как российские танки везут со 111-й центральной базы резерва танков в Хабаровском крае.

При этом у РФ вряд ли найдется достаточно снарядов для того, чтобы должным образом применить свои Т-54/55 в Украине, и даже в обратном случае, эти снаряды слишком "старые" для эффективной работы в бою, убежден военный обозреватель Александр Коваленко.

По подсчетам IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

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