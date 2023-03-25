Также украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Силы обороны Украины поразили 2 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы российских захватчиков, говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника", - сказано в сводке.

Потери РФ в Украине- последние новости

С начала полномасштабного вторжения ВСУ "законсервировали" уже 169 890 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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Из-за нехватки тяжелой бронетехники ВС РФ вынуждены снимать старые танки с пьедесталов и отправлять на передовую. По подсчетам IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

В марте, по мнению военного обозревателя Александра Коваленко, потери оккупантов составят рекордное количество. В то же время у Залужного подчеркнули, что ежемесячно государство-агрессор теряет до 25 тысяч своих солдат.

На одном из самых горячих направлений - Купянско-Лиманском - россияне потеряли за сегодня по меньшей мере 48 террористов, 88 "затрехсотились", еще один попал в плен.

Война в Украине- актуальное

Российские террористы уже как несколько месяцев сосредоточились на захвате Донбасса и перешли в оборону на юге. Жестокие бои продолжаются за Бахмут, усилилось давление врага и под Авдеевкой.

Рекордное количество обстрелов в течение последних нескольких недель фиксируют на Купянско-Лиманском направлении - важном для оккупантов с точки зрения их логистики.

В то же время накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ситуацию в Бахмуте удалось стабилизировать. Из этого аналитики МО Британии сделали выводы, которые потом опроверг Генштаб: мол, штурмы РФ прекратились.

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