Советник Залужного подчеркнул, что Путин сейчас уничтожает все лучшие подразделения своей армии.

Ежемесячно украинские защитники убивают до 25 тысяч российских оккупантов, рассказал в интервью NV советник главнокомандующего ВСУ, американский офицер Дэн Райс.

"Я считаю, что Бахмут - это место, куда пошла умирать российская армия" - сказал Райс. Он также считает, что Путин продолжает делать ошибки.

"Год назад он напал на Украину не в тот месяц. В феврале в этих условиях не атакуешь. Но он все еще продолжал атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, это "съедал" свою армию. Атакуя на открытой местности, пехотой против артиллерии, они потеряли так много россиян", - пояснил Райс.

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По его подсчетам, ежемесячно РФ теряет около 25 тысяч солдат. "Где-то такими будут цифры за март, также около 75 тысяч потерь РФ в Украине за март - это раненые", - уточнил советник Залужного.

Райс подчеркнул, что Путин сейчас уничтожает все лучшие подразделения своей армии.

"Ужасное время для атаки. Поэтому, когда наступит правильное время для наступления, весной, Украина будет иметь гораздо более сильную армию, гораздо лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. И я верю, что этой весной Украина будет иметь очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир", - высказался Райс.

Наступление РФ и контрнаступление ВСУ - что известно

В феврале российские оккупанты начали свое анонсированное "большое" наступление, активизировав бои сразу на пяти направлениях на Донбассе. Однако в первые же недели испытали поражения под Угледаром.

Сейчас вся группировка врага скована на востоке, Бахмут, несмотря на многочисленные атаки противника, держится. Усилилось давление и на Авдеевку, захват которой позволил бы РФ возобновить операцию на Угледарском направлении.

В разведке констатировали, что наступление российских захватчиков, вероятно, провалилось.

Кремлевские пропагандисты переживают, что из-за больших потерь на Донбассе России не удастся отбить атаки ВСУ, когда Украина пойдет в контрнаступление.

В то же время Запад усиленно снаряжает украинскую армию всем необходимым вооружением и боеприпасами, США ожидают контрнаступление уже в мае.

В НАТО допускают, что ВСУ могут начать деоккупацию Крыма, на что 23 мая, комментируя взрывы на полуострове, мягко намекнула спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Президент Чехии Петер Павел, в свою очередь, отметил, что у Украины в этом году будет только одна попытка такого контрнаступления, поскольку на другие попытки у Европы просто не хватит ресурсов.

Украинская разведка считает, что ресурсов России хватит на два года полномасштабной войны.

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