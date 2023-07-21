Теперь Путина будут обязаны задержать на территории Южно-Африканской Республики.

Правительство ЮАР запросило ордер на арест Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении оппозиционной партии ЮАР "Демократический альянс". "Благодаря постоянному политическому и юридическому давлению окружного прокурора с целью обеспечить соблюдение международных обязательств нашей страны правительство 17 июля официально инициировало процесс ареста Владимира Путина, если он ступит на нашу землю", - сообщили они.

В партии раскритиковали усилия президента Сирила Рамафосы, направленные на то, чтобы "оградить Путина от ответственности".

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"Эта победа DA посылает четкий сигнал мировому сообществу о том, что благодаря патриотической официальной оппозиции и системе правосудия, закрепленной в нашей Конституции, Южная Африка еще не проиграна в глобальной борьбе за лучший мир", - говорится в заявлении.

Ордер на арест Путина и его визит в ЮАР

Напомним, весной Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за депортацию детей из оккупированных территорий Украины. Римский устав ратифицировали 123 государства, на их территории президент РФ подлежит аресту.

Саммит БРИКС должен пройти 22-24 августа 2023 года. Власти ЮАР не хотели задерживать Путина, когда он прибудет на встречу, поэтому предлагали ему принять участие онлайн или отправить вместо себя главу МИД Сергея Лаврова. Однако Москва настаивала на визите Путина.

Позже стало известно, что Россия дала властям ЮАР понять, что воспримет арест президента как объявление войны.

На днях стало известно, что Путин согласился выступить на саммите в режиме конференции.

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