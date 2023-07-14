Власти говорят, что не могут пригласить президента РФ, а потом арестовать его.

Власти ЮАР уговаривали Москву отправить на саммит БРИКС главу МИД РФ Сергея Лаврова вместо Путина, однако им отказали.

Об этом рассказал вице-президент ЮАР Пол Машатиль в интервью газете Mail&Guardian. По его словам, президент Сирил Рамафоса ведет переговоры с Путиным практически ежедневно. Ранее ему предложили принять виртуальное участие в саммите, однако тот отказался.

"Президент обсуждал этот вопрос с президентом Путиным и посоветовал ему делегировать, желательно, своего министра иностранных дел. Россиян это не устраивает, они хотят, чтобы вся их делегация приехала во главе с ним", - сказал Машатиль.

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ЮАР хотела перенести саммит БРИКС в Китай, однако Индия и Бразилия выступили против этого предложения. "У нас было три варианта: первый - не приезжать и делегировать полномочия, второй - может быть, провести его виртуально. Ни одного члена БРИКС не устраивает виртуальная встреча", - сказал Машатиль.

"Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом арестовать его. Вы можете понять нашу дилемму. Мы будем рады, если он не приедет. Но мы не стали говорить, что мы вас не приглашаем. Мы сказали, что вы приглашены, но возникла такая ситуация. Я бы сказал, что дайте нам неделю, и мы сможем понять, как нам с этим справиться", - добавил он.

Ордер на арест Путина

Как известно, Россия похищает детей с оккупированных территорий Украины, а затем вывозит их в учреждения на территории РФ и оккупированного Крыма.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и "детского омбдусмена" Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию детей.

Теперь президента РФ должны задержать на территории 123-х стран, ратифицировавших Римский устав. Этот статут подписала и ЮАР.

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