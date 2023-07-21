Михаил Подоляк указал, что такие решения заставят Москву уважать законы.

В Украине отреагировали на решение властей ЮАР запросить у директора государственного обвинения Шамиле Батохи ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина. В Офисе президента отметили, что подобные решения помогут сбить тщеславие с Москвы.

"Правительство ЮАР обратилось в суд за ордером на арест Путина. Именно такой вид и имеет международное право в действии. Если все остальные будут действовать сугубо в рамках жестких юридических процедур в отношении России, ситуация кардинально изменится", - написал советник главы ОПУ Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

При этом он отметил, что подобные оперативные решения и понимание неотвратимости наказания заставят Россию уважать международное право и соблюдать законы.

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"Неотвратимость наказания, оперативность решений, демонстративность быстро собьют традиционную внешнеполитическую надменность с России и заставят уважать международное право. Москва научится соблюдать законы, как только убедится, что за ними стоит реальная сила", - подытожил политик.

Ордер на арест Путина - главные новости

Весной 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина за депортацию украинских детей. Таким образом, все страны, которые ратифицировали Римский устав, а это 123 государства, дожны арестовать российского диктатора, в том числе ЮАР.

Саммит БРИКС запланирован на 22-24 августа. Власти ЮАР предлагали Путину принять участие онлайн или отправить главу МИД РФ Сергея Лаврова. В свою очередь Москва настаивала на визите Путина, а также угрожала властям ЮАР войной, за арест Путина. Позже стало известно, что президент Росии согласился выступить в режиме конференции.

21 июля правительство ЮАР запросило ордер на арест Путина.

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